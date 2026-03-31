¿Dónde Será Velado Marco Antonio, Hijo Desaparecido de Ceci Flores?

Después de casi 7 años de búsqueda, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, realizó el hallazgo de los restos, por lo que las autoridades confirmaron tras un análisis de genética forense que el ADN pertenece a su hijo desaparecido en Hermosillo, Sonora.

Cecilia Flores Armenta compartió en exclusiva para N+ que desde que observó la osamenta sabía que se trataba de su hijo, Marco Antonio, por una prenda que él portaba.

“No tengo la menor duda de que es mi hijo porque yo encontré su prenda que ya él portaba, a pesar de que en un momento se dijo que podía ser de animal, que no era humano, yo sabía que era mi hijo, porque yo encontré su vestimenta, nadie la había visto. Inmediatamente en cuanto la miré supe que era mi hijo el que había encontrado”.

Reveló que hace tres años estuvo junto con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora a tan solo 100 metros de donde fue localizada la osamenta de su hijo, pero por motivos de seguridad no pudieron inspeccionar el terreno.

Servicios funerarios del hijo de Ceci Flores

Luego de que las autoridades dieran la confirmación de ADN y la entrega de los restos de su hijo, la líder del colectivo señaló que los servicios funerarios donde se le dará el último adios a Marco Antonio, se llevarían a cabo en el domicilio donde vivían en Bahía de Kino.

Dichos servicios se realizarán del 31 de marzo al 2 de abril; sin embargo, Ceci Flores no dio a conocer más detalles sobre el lugar exacto. Se espera que los miembros del colectivo Madres Buscadoras de Sonora acudan para acompañar a su lider.

Flores Armenta dijo que tras los servicios funerarios de Marco Antonio ella partirá a Sinaloa para dedicarse ahora a la búsqueda de Alejandro, su otro hijo, que lleva ya 10 años desaparecido en aquel estado.

N+

Historias recomendadas:

JGMR