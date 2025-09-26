Recargas para Autos Eléctricos Gratis en Electrolinera de Sonora; Estos son los Requisitos

Los propietarios de vehículos eléctricos en Hermosillo pueden usar la electrolinera ubicada en la zona del Centro de Gobierno, sin costo alguno por recarga, apuntó Carlos Sosa Castañeda.

El titular del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Imtes, detalló que para acceder a este servicio, los usuarios solo deben llenar su registro a través del código QR, disponible en la página www.sonora.gob.mx.

Hay una apertura de 8:00 a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, al público, pueden ver llena la electrolinera, tenemos un sistema digital con código QR para poder acceder, pero sí hay demasiadas recargas y sí está funcionando, se está dando la recarga gratuita para los automóviles eléctricos, para poder incentivar la electromovilidad.

Sosa Castañeda puntualizó que hasta el momento hay capacidad para diez vehículos de manera simultánea, con sistema de carga rápida.

Hay capacidad para diez vehículos a la vez, son cinco cargadores dobles, y la carga aproximadamente dura 40 minutos, y hay veces que traen ya algo de energía, en 25, 30 minutos sale la unidad, hay muchos que han manifestado que están contentos con el tema de la carga rápida.

Aumentan autos eléctricos en Sonora durante este 2025

En Sonora cada vez hay más presencia de autos 100% eléctricos o híbridos, algo que las personas ven como una buena opción de movilidad en la ciudad, aseguró Luis Carlos Peralta Peñúñuri.

El presidente del Consejo Nacional de los Clúster de Energía explicó que el incremento en el uso de automóviles eléctricos se ha dado por dos motivos; que es ya más accesible adquirir vehículos eléctricos y existe más infraestructura para cargarlos, además de la variedad de marcas automotrices que los comercializan.

Según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI entre enero y junio se vendieron en Sonora un total de 126 carros 100% eléctricos, que representa un aumento del 13.5% en comparación al mismo periodo del año pasado que se habían vendido 111.

Además, en la primera mitad de año se vendieron mil 38 vehículos híbridos, un aumento del 48%, comparándolo con los 701 vendidos en el mismo periodo del 2024.

En el 2021 se vendieron solo dos autos 100% eléctricos en Sonora, en 2022 subió a 59, en el 2023 ya fueron 138, el 2024 cerró con 213 y en medio año del 2025 ya van 126.

con información de Ángel Lozano.

