Lluvias Dejaron Goteras en Hospital General de Zona 54 en Empalme: Esto Dicen Autoridades

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó mediante un comunicado, que durante el fin de semana, personal de limpieza, conservación e higiene realizó labores de saneamiento y desinfección en las distintas áreas del Hospital General de Zona número 54 en Empalme.

Lo anterior, luego de que circularon por redes sociales videos que muestran goteras en las instalaciones de la institución médica, tras las lluvias de la Tormenta Tropical Raymond.

El IMSS dijo que se identificó el origen de las filtraciones y personal del hospital hizo las reparaciones correspondientes para restablecer las condiciones de las áreas afectadas.

IMSS en Empalme continúa con la atención de manera normal

Asimismo, como parte de los protocolos de Protección Civil, se activaron las brigadas internas del recinto para supervisar los sistemas de energía e instalaciones para garantizar la seguridad de cada paciente y trabajador.

El Hospital General de la Zona número 54 en Empalme ya trabaja de manera normal y no fueron interrumpidos los servicios, además, su personal se mantiene en atención ante las indicaciones de la Unidad Interna de Protección Civil, y en vigilancia ante las condiciones del clima.

con información de Fernanda Romero.

