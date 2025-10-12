Socavón Tapado con Llantas en Cananea Volvió a Reabrirse tras Paso de “Raymond” en Sonora

Las lluvias registradas este fin de semana por la tormenta tropical "Raymond" reblandecieron el terreno en la zona conocida como “La Herradura”, en el sector de Cerro Blanco, donde un socavón que había sido rellenado con tierra y llantas viejas se reabrió, provocando nuevos riesgos para quienes transitan por la carretera Cananea–Ímuris.

Las llantas utilizadas como relleno se deslizaron y colapsaron, dejando el paso inestable, por lo que Protección Civil reportó que la zona se encuentra con tránsito lento e intermitente en el kilómetro 142, donde trabajadores y autoridades mantienen labores de reparación y vigilancia.

Se recomienda a los viajeros extremar precauciones, evitar detenerse cerca del área afectada y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas hasta que el terreno sea estabilizado por completo.

Avenida extraordinaria en Río Cabullona de Agua Prieta

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron una avenida extraordinaria en el río Cabullona, en el municipio de Agua Prieta, por lo que las autoridades llamaron a la población a evitar acercarse al cauce y mantenerse alerta ante posibles incrementos del nivel del agua.

Además, se reportó el cierre temporal del tramo carretero Tecoripa–Suaqui Grande, a la altura del kilómetro 2, debido a la presencia de corrientes y deslaves en la zona. Personal de protección civil y trabajadores de caminos se encuentran en el sitio para evaluar las condiciones y restablecer el paso en cuanto sea seguro.

Se exhorta a los conductores y habitantes de la región a atender las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar arroyos o vados mientras continúen las precipitaciones.

Reportero: Gustavo Moreno



