Vinculan a Séptimo Implicado en la Desaparición de Hijo de Ceci Flores en Sonora

Luis Alfonso “N” fue vinculado por su presunta relación con la desaparición de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Cecilia Flores.

Detenido por Desaparición de Hijo de Cecilia FloresFoto: FGJE Sonora

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Luis Alfonso 'N' es vinculado a proceso por la desaparición de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinculan a Séptimo Implicado en la Desaparición de Hijo de Ceci Flores