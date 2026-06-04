Vinculan a Séptimo Implicado en la Desaparición de Hijo de Ceci Flores en Sonora

Un juez vinculó a proceso a un séptimo implicado en el caso de la desaparición de Marco Antonio, hijo de Cecilia Flores, madre buscadora en Sonora.

El detenido fue identificado como Luis Alfonso “N” y se le acusa por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. Fue localizado en Tijuana, Baja California.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Marco Antonio?

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos están relacionados con una célula criminal que podría haber participado en la privación de la libertad de la víctima.

En marzo de este año fueron localizados restos óseos que, tras análisis genéticos, fueron identificados como los de Marco Antonio.

Hasta el momento, siete de los ocho presuntos responsables señalados en esta causa penal han sido detenidos y enfrentan procedimientos judiciales.