Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025 es Reprogramado; ¿Cuándo Será?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó, a través de un comunicado, que el sorteo del Servicio Militar Nacional 2025 que se tenía programado para el domingo 9 de noviembre, será reprogramado para el próximo día 23 de este mismo mes.

La reprogramación del sorteo aplica para el personal de la Clase 2007 y remisos, en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Guaymas.

La Cuarta Zona Militar precisó que el sorteo se realizará el 23 de noviembre próximo, en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones de la VI Región Naval de Guaymas; Gimnasio “Manuel Lira García”, en Obregón; y Plaza Alonso Vidal, en Hermosillo.

Trámites para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es gratuito

La Secretaría de la Defensa enfatizó que los trámites para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, cuando se realizan por primera vez es gratuito y no se hacen a través de ninguna red social como Facebook; X, antes Twitter, WhatsApp, Instagram, Mercado Libre, entre otros.

El Ejército Mexicano destaca que con estas acciones refrenda su compromiso con la sociedad de coadyuvar en el desarrollo de las habilidades, valores y virtudes necesarios para la formación de ciudadanos ejemplares.



Reportero: José Ponce N+

