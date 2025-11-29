Sujeto a Prisión por Presuntas Agresiones en Contra de su Pareja y Dos Menores en Navojoa

Un hombre identificado como José Ignacio “N”, de 36 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad de violencia familiar en agravio de una mujer de 34 años, así como en perjuicio de una menor de 14 años y una adolescente de 17 años en Navojoa.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía establece que las agresiones ocurrieron en distintas ocasiones en la colonia Miravalle, donde el imputado habría ejercido conductas de control, amenazas, golpes y humillaciones.

El 4 de mayo de 2025, el detenido presuntamente insultó y golpeó a su pareja, la arrastró del cabello, la expulsó del domicilio y la amenazó con una bolsa de comida que no logró impactar.

Colocó un arma de fuego en la cabeza de la mujer

En otra ocasiones, el 4 de octubre de 2025, habría colocado un arma de fuego en la cabeza de la víctima para simular un “juego de ruleta rusa”, incrementando el peligro y el daño psicológico.

De la misma manera se señala a José Ignacio “N” por múltiples agresiones contra las dos menores, que incluyen golpes con cinturón, manguera, cachetadas e insultos. El Juez impuso prisión preventiva por el nivel de riesgo y la gravedad de los hechos.

