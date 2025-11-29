Detienen a Sujeto por Intentar Asesinar a un Joven en Hermosillo, Sonora

Por intentar quitarle la vida a Kevin Alberto “N”, de 26 años, durante un ataque en julio de 2019, Abel Ulises “N”, fue arrestado en la colonia La Metalera, de Hermosillo, luego de contar con una orden de aprehensión, informó la Fiscalía General de Justicia en Sonora.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en la colonia Privadas del Real, luego de problemas personales entre los dos, siendo el imputado quien atacó a la víctima con un barrote de madera en la cabeza.

El detenido contaba con antecedentes por distintos hechos de violencia y delictivos en Hermosillo

Tras su detención, el hombre fue internado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo y quedó a disposición del juez.

La dependencia destacó que Abel Ulises “N” cuenta antecedentes por robo con violencia a casa habitación en 2007; por robo con violencia y secuestro en 2008; incumplir obligaciones familiares y violencia familiar en 2017; lesiones en 2019, así como ilícitos contra la salud en 2023.

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR