Dos Sujetos a Prisión por Intentar Asesinar a un Padre y su Hijo Durante Navidad en Sonora

Los hermanos Macario Octavio "N" y Fernando Astolfo "N" fueron imputados por presunto intento de homicidio en contra de un padre y su hijo, ambos de nombre Carlos Fernando, en hechos ocurridos en Magdalena de Kino, durante los primeros minutos de la navidad pasada.

Treinta minutos después de la medianoche del 25 de diciembre, los hermanos llegaron a un domicilio de la colonia García Barragán, donde se encontraban las víctimas, a quienes amenazaron para luego abalanzarse sobre ellas portando un machete y un cuchillo.

Una de las victimas fue lesionada con arma blanca

Al intentar huir, una de las víctimas cayó al piso y fue lesionada con arma blanca, resultando en lesiones que tardan más de 15 días en sanar y dejan cicatrices visibles, sin poner en riesgo la vida, sin embargo, la agresión continuó cuando intentaba ingresar al domicilio.

El familiar de la víctima logró intervenir y con el arribo de la policía municipal, no fue consumada la agresión, mientras que los hermanos fueron detenidos en el lugar de los hechos, para ser presentados ante el juez, quien impuso prisión preventiva a la espera de la audiencia para la resolución de vinculación a proceso.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR