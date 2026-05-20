Transporte Gratis en Hermosillo por las Fiestas del Pitic 2026: Horarios y Rutas

Del 21 al 24 de mayo, durante la celebración de las Fiestas del Pitic en Hermosillo, habrá servicio gratuito especial de transporte urbano para facilitar el traslado de los asistentes.

Con información del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Imtes, serán seis rutas especiales las que recorrerán distintos sectores de la ciudad, con tres horarios disponibles, a las 11:00 de la noche, 12:00 y 1:30 de la madrugada.

Precisó que las salidas de las líneas 1, 2 y 3 serán desde el Auditorio Cívico del Estado, en Rosales y Z. Cubillas; mientras que las líneas 4, 5 y 6 partirán desde la Plaza Leona Vicario, ubicada en la esquina de las calles Monterrey y Pino Suárez.

Emiten recomendaciones a usuarios para garantizar un servicio seguro y ágil

Para garantizar un servicio seguro y ágil, se recomienda a los usuarios no abordar las unidades con bebidas alcohólicas, estupefacientes, productos de tabaco o vapeadores.

Asimismo, se exhorta a formar una fila ordenada al momento de abordar, dando prioridad a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad o movilidad limitada.

Habrá camión gratis para visitar todos los foros en las Fiestas del Pitic

De la misma manera, durante la celebración de las Fiestas del Pitic 2026, para la comodidad de los asistentes habrá un camión HBus gratuito para recorrer los distintos foros.

Reportero: Ángel Lozano N+

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