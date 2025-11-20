Un Hombre Muere por Presuntas Complicaciones de Salud Dentro de Parque Industrial en Hermosillo

Un hombre de 44 años de edad perdió la vida la mañana del jueves, al parecer debido a complicaciones de salud, mientras laboraba en el interior de un parque industrial, al poniente de Hermosillo.

El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1 a las 08:40 de la mañana, donde indicaban que un hombre al parecer había perdido la vida, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

La muerte presuntamente fue por causas naturales

Al llegar al sitio, ubicado en calle José María Mendoza final poniente y bulevar Quiroga, se entrevistaron con personal de enfermería de la empresa, quienes indicaron que la víctima había referido dolor en el pecho, por lo que fue llevado a recibir atención, pero perdió la vida en el lugar.

Asimismo, la persona tenía historial de sufrir de presión arterial, por lo que se dio aviso al Servicio Médico Forense, quienes lo revisaron y determinaron que al parecer la muerte se debió a su padecimiento de causas naturales.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR