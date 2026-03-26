Inicio Sonora Universidad Estatal de Sonora Desmiente Extravío de Alumnos en Sierra de Mazatán, Sonora

Universidad Estatal de Sonora Desmiente Extravío de Alumnos en Sierra de Mazatán, Sonora

|

N+

-

Después de reportar la localización de un grupo de alumnos presuntamente perdidos mientras realizaban actividades escolares en la sierra de Mazatán, la UES desmintió el extravío en un comunicado.

Universidad Estatal de Sonora Desmiente Extravío de Alumnos en Sierra de Mazatán, Sonora

Universidad Estatal de Sonora Desmiente Extravío de Alumnos en Sierra de Mazatán, Sonora. Foto: Archivo N+

COMPARTE:

La Universidad Estatal de Sonora emitió un comunicado donde aclaró que un grupo de estudiantes nunca estuvieron pérdidos, sino que salieron acompañados de un maestro a una práctica de campo a la sierra Huérfana, en Mazatán.

En el trayecto recorrieron 19 puntos de coordenadas satelitales previamente marcados, asimismo, las y los jóvenes conocían el punto de localización por una aplicación especializada de GPS utilizada por ellos y docentes, permitiendo mantener seguimiento a su ubicación.

El retraso del grupo de estudiantes fue debido a una deshidratación en uno de ellos

El retraso al regresar se debió a que uno de los estudiantes se sintió mal por una deshidratación, por lo que le brindaron apoyo y realizaron pausas en el camino para privilegiar su bienestar en todo momento.

Policías Estatales también activaron de manera preventiva una alerta alrededor de las 6 de la tarde como parte de protocolos de acompañamiento y prevención, manteniendo un monitoreo y coordinación sobre la ubicación del grupo.

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR

AccidentesSociedad
Inicio Sonora Universidad estatal de sonora desmiente extravio de alumnos en sierra de mazatan sonora