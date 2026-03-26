Universidad Estatal de Sonora Desmiente Extravío de Alumnos en Sierra de Mazatán, Sonora
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Después de reportar la localización de un grupo de alumnos presuntamente perdidos mientras realizaban actividades escolares en la sierra de Mazatán, la UES desmintió el extravío en un comunicado.
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La Universidad Estatal de Sonora emitió un comunicado donde aclaró que un grupo de estudiantes nunca estuvieron pérdidos, sino que salieron acompañados de un maestro a una práctica de campo a la sierra Huérfana, en Mazatán.
En el trayecto recorrieron 19 puntos de coordenadas satelitales previamente marcados, asimismo, las y los jóvenes conocían el punto de localización por una aplicación especializada de GPS utilizada por ellos y docentes, permitiendo mantener seguimiento a su ubicación.
El retraso del grupo de estudiantes fue debido a una deshidratación en uno de ellos
El retraso al regresar se debió a que uno de los estudiantes se sintió mal por una deshidratación, por lo que le brindaron apoyo y realizaron pausas en el camino para privilegiar su bienestar en todo momento.
Policías Estatales también activaron de manera preventiva una alerta alrededor de las 6 de la tarde como parte de protocolos de acompañamiento y prevención, manteniendo un monitoreo y coordinación sobre la ubicación del grupo.
Reportera: Fernanda Romero N+
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JGMR