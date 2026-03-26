Volcadura Deja a Dos Personas Sin Vida y Cinco Más Lesionadas, Incluyendo Menores, en Caborca

Una volcadura de una camioneta dejó dos personas sin vida y cinco más heridas, incluidos menores de edad, en un accidente ocurrido la tarde del miércoles, en el tramo que conduce de Caborca al Desemboque, a la altura del sector conocido como Santo Niño.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, una camioneta de color negro, salió del camino y dio varias volteretas por causas que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

En el lugar perdieron la vida una niña de 7 años identificada como Ashly Abigail y un hombre de 58 años de nombre José Ramón.

Resultaron 2 personas lesionadas y 3 menores más

Asimismo, resultaron lesionados Jennifer, de 23 años; María Guadalupe, de 55; Iveth, de 12; Evelin, de 6; y Dilan Antonio, de 7, quienes fueron trasladados a recibir atención médica.

Todas las víctimas se dirigían al ejido Siempre Viva, perteneciente también al municipio de Caborca, ubicado en la zona rural, cuando ocurrió el percance.

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para brindar auxilio y resguardar la zona, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Reportero: Roberto Bahena N+

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