Vandalizan Vivienda y es Consumida por un Incendio en Fraccionamiento de Culiacán
Una vivienda de dos plantas fue vandalizada y consumida por un incendio dentro del fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa.
La mañana de este miércoles, una vivienda de dos plantas ubicada en el fraccionamiento Colinas de San Miguel fue vandalizada y consumida por un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre los vecinos del sector.
Según los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente dentro del inmueble, alcanzando un vehículo que se encontraba en el interior del domicilio, el cual terminó completamente calcinado.
Lograron controlar la situación sin registrar víctimas ni personas lesionadas
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas contiguas. Tras varios minutos de labores, lograron controlar la situación.
Autoridades informaron que, afortunadamente, no se encontraban personas dentro de la vivienda al momento del incendio, por lo que no se registraron víctimas ni personas lesionadas.
