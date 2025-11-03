Vehículo que Transportaba Fierro Viejo Terminó Volcándose en Invasión Guayacán de Hermosillo

Un vehículo de carga que transportaba fierro viejo se volcó la tarde del domingo, al norte de la ciudad, luego de que el peso de la carga lo venciera al intentar dar vuelta hacia una recicladora.

El percance ocurrió a las 12:20 horas sobre la calle Tres, antes de llegar al bulevar Healy Noriega, en el sector de la Invasión Guayacán.

De acuerdo con el reporte, la unidad circulaba de oriente a poniente cuando, al intentar girar a la izquierda para ingresar al establecimiento, perdió el equilibrio y terminó volcada sobre el costado del copiloto.

No se registraron personas lesionadas

Por fortuna no se registraron personas lesionadas. Elementos del departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron al sitio para controlar el derrame de líquidos inflamables, como combustible y aceite.

Oficiales de Tránsito Municipal elaboraron el informe del incidente y lo turnaron al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. La calle Tres permaneció cerrada en su totalidad, hasta que la carga fue retirada y la unidad remolcada del lugar.

Reportero: Roberto Bahena N+

