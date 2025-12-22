Vehículo Quedó Atrapado en Bache Provocado por una Fuga en Colonia Jacinto López de Hermosillo

El temor diario de los automovilistas de caer en algunos de los enormes baches que están desde hace más de cuatro meses en la esquina de las calles Monteverde y Villa Juárez de la colonia Jacinto López, se hizo realidad la mañana del lunes para Sergio, quien quedó atrapado dentro de un hoyo.

La llanta delantera izquierda de su vehículo tipo pick up quedó completamente sumergida y con daños, por lo que tuvo que ser auxiliado por otros automovilistas para liberar la unidad.

Los vecinos de este sector de la colonia Jacinto López afirman que esta situación es cotidiana, con carros dañados por los baches y accidentes frecuentes por automovilistas que intentan evitar los hoyos.

Si no la arreglan se va a seguir haciendo más giras porque las fugas salen de la otra calle y se vienen para acá, ya tiene más de cuatro meses, ni vienen, un día anduvieron parchando nomás pero se brincaban los hoyos buenos, iban arreglando detallitos nomás del pavimento; ahí caen los carros, hay veces que se quedan pegados como está el hoyo y luego el tope ahí se quedan los carros y hay que ayudar a sacarlos. Vecino de la colonia Jacinto López.

Temen que ocurran accidentes con peatones involucrados

Los vecinos atribuyen el mal estado de las calles al constante problema de fugas que mantienen prácticamente todo el año las calles encharcadas.

Temen que ocurran más accidentes graves con peatones involucrados, ya que los carros se suben a las banquetas para sacarle la vuelta a los baches, por lo que piden a las autoridades municipales acudan pronto a realizar las reparaciones necesarias.

