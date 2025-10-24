Vinculan a Proceso a Hombre de 70 Años Presuntamente por Acoso y Abuso contra Menor en Mazatán

Héctor "N", fue vinculado a proceso como presunto responsable de acoso y abuso sexual contra una adolescente de identidad reservada, en el municipio de Mazatán.

El adulto mayor, de 70 años, fue detenido tras acreditarse dichas conductas ocurridas el 28 de septiembre pasado, en un domicilio que funciona como comercio, en la colonia Altas, donde realizó comentarios con significado sexual y efectuó tocamientos indebidos al cuerpo de la menor, sin su consentimiento.

El juez determinó su vinculación y quedara en prisión preventiva, al considerar que existe riesgo para la víctima y referirse que el imputado habría cometido acciones similares contra otras menores en la misma localidad, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Sonora, continúa las investigaciones.

Por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores contra una víctima de 13 años, en Cananea, se vinculó a proceso y quedó en prisión preventiva Emmanuel "N", de 34 años.

El 10 de octubre pasado, alrededor de las 11 de la noche, en la colonia El Barrilito, por la carretera Cananea-Ímuris, el acusado llegó a un domicilio en un vehículo pick up, blanco y, al ver a la menor por fuera de la vivienda, la llamó para tomarla del brazo y meterla con violencia al auto y conducir hasta una gasolinera.

En ese lugar, presuntamente sacó un cigarro de marihuana y le ofreció a la víctima, pero ella logró abrir la puerta para escapar y pedir ayuda a las personas que ahí se encontraban.

El sujeto le gritó insinuaciones de tipo sexual y le decía que subiera de nuevo al carro, lo que causó daño emocional y psicológico en la menor.

Emmanuel "N" fue capturado y la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para continuar la etapa procesal y obtener una sentencia condenatoria.

