Vinculan a Proceso a Adolescentes que Agredieron a Velador de 65 Años de Cecyte, en Hermosillo

Un ataque violento contra el vigilante de un plantel del Cecyte en Hermosillo derivó en la vinculación a proceso de cuatro adolescentes, de entre 14 y 16 años, quienes enfrentan cargos por robo con violencia, lesiones graves y daños en propiedad ajena.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de septiembre, cuando los jóvenes ingresaron al plantel ubicado en las calles Estepas y Volcanes, de la colonia Puerta del Rey.

Los jóvenes golpearon al velador y lo hirieron con un arma blanca

Presuntamente, tras brincar el cerco perimetral, sorprendieron al guardia de 65 años, lo golpearon y lo hirieron con un arma blanca, para luego despojarlo de una linterna y exigirle las llaves de su motocicleta.

El hombre sufrió heridas de consideración, incluyendo una lesión punzocortante en el abdomen, por lo que su vida estuvo en riesgo. Además, los presuntos agresores causaron daños en puertas y ventanas del inmueble educativo.

Los cuatro menores fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal, quienes les decomisaron un cuchillo, un machete y dos manoplas. Un juez decretó legal su detención, les formuló imputación y ordenó su internamiento preventivo mientras se desarrolla el proceso judicial.

con información de Roberto Bahena.

ABM