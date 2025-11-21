Un Muerto y Cuatro Lesionados en Accidente Carretera Playa Bagdad en Matamoros

Un accidente vial ocurrido la tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025 dejó el saldo de un hombre adulto mayor fallecido y cuatro personas lesionadas sobre la carretera rumbo a la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Actualmente, permanece cerrada en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros testimonios en el lugar, tres hombres y una mujer resultaron heridos y ya fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. En tanto, el hombre fallecido quedó prensado dentro de la camioneta en la que viajaba, a la espera de que las autoridades realicen las maniobras para su liberación.

Versiones preliminares señalan que los ocupantes de una camioneta azul, donde viajaban los tres hombres lesionados, se habrían quedado dormidos, invadiendo el carril contrario y provocando el choque.

Debido al cierre total de la carretera, los vehículos particulares están cruzando por una brecha ubicada debajo de la vía principal, mientras continúan las labores de emergencia y peritaje.

Muere Menor Atropellada Accidentalmente por su Madre en Nuevo Laredo

En un trágico incidente ocurrido en la colonia 150 Aniversario de Nuevo Laredo, una niña de aproximadamente un año y medio perdió la vida después de ser accidentalmente atropellada por su propia madre.

El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Raúl Madero y Eva Rosto Guerra, hasta donde arribaron los cuerpos de emergencia. A pesar de los esfuerzos, nada pudieron hacer, pues la menor ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

