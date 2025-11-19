IMSS en Tampico Activa Tres Módulos de Vacunación. Conoce su Ubicación y Horarios

Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades estacionales, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene activos los módulos de vacunación en diferentes puntos de la ciudad, opera de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Actualmente, se cuentan con tres módulos, uno de ellos ubicado en la zona peatonal del centro de Tampico, el cual permanecerá durante lo que resta del año. Además, esta semana se encuentran operando un módulo en un supermercado ubicado en la Avenida Ejército Mexicano, mientras que en el mes de noviembre se mantendrá otro en un supermercado situado en la Avenida Emilio Portes Gil de Colonia Tamaulipas de Tampico.

IMSS en Tampico Habilita Módulos de Vacunación Contra Influenza y COVID-19. Foto: N+

Vacunas Contra el Tétanos, Influenza y COVID-19

Están aplicando vacunas contra el tétanos, influenza y COVID-19 con un promedio de 70 a 80 dosis diarias, de acuerdo con el personal médico la vacuna de la influenza es la más solicitada por la población, para recibir la vacuna no es indispensable contar con la cartilla de vacunación, en caso de no tenerla, se puede presentar la credencial del INE, en dado caso que tampoco cuente con ella basta con proporcionar los datos personales para realizar el registro.

❄️ ¡Arranca la Vacunación Invernal 2025-2026! Del 13 oct al 3 abr, el IMSS aplica vacuna contra influenza, COVID-19 y neumococo.



🛡️ Acude a tu UMF o brigada. Protégete y cuida a los tuyos. Vacunarte salva vidas. 💚 #IMSS #SaludParaTodos pic.twitter.com/AD3OCAfGhH — IMSS Tamaulipas (@Tu_IMSS_TAM) November 18, 2025

El personal médico invita a la población a aprovechar estos puntos de vacunación y mantener actualizados los esquemas, especialmente en la temporada invernal.

