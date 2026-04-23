Cierran Carril de Autopista Nuevo Laredo-Monterrey Derivado de Accidente; Hay un Lesionado

La circulación se encuentra parcialmente cerrada sobre la Autopista Monterrey–Nuevo Laredo, luego de un accidente con saldo de al menos una persona lesionada.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 185, aproximadamente a cinco kilómetros de la caseta de cobro, lo que ha generado afectaciones en el carril con dirección de norte a sur.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente vehicular en carretera Monterrey-Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 185 de #NuevoLaredo.



La vialidad se encuentra obstruida en carril de norte a sur. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/hkCiJxZHmm — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 23, 2026

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Paramédicos trasladaron a la persona lesionada a un hospital para su valoración médica, mientras que en la zona ya laboran elementos de Tránsito Estatal y la Guardia Nacional para abanderar el área y restablecer la circulación.

Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

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