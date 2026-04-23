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Cierran Carril de Autopista Nuevo Laredo-Monterrey Derivado de Accidente; Hay un Lesionado

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Accidente en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey provoca cierre de un carril en dirección sur a la altura del km 185.

Cierran Carril de Autopista Nuevo Laredo-Monterrey Derivado de Accidente

Cierran Carril de Autopista Nuevo Laredo-Monterrey Derivado de Accidente. Foto: SSP Tamaulipas

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La circulación se encuentra parcialmente cerrada sobre la Autopista Monterrey–Nuevo Laredo, luego de un accidente con saldo de al menos una persona lesionada.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 185, aproximadamente a cinco kilómetros de la caseta de cobro, lo que ha generado afectaciones en el carril con dirección de norte a sur.

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Paramédicos trasladaron a la persona lesionada a un hospital para su valoración médica, mientras que en la zona ya laboran elementos de Tránsito Estatal y la Guardia Nacional para abanderar el área y restablecer la circulación.

Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

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