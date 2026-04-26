Accidente en Carretera de Tamaulipas Bloquea Circulación de Norte a Sur; Hay Lesionados

Un accidente con personas lesionadas mantiene cerrada la circulación de norte a sur en la Carretera Federal 101, en el tramo Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 140.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscritos a la Estación Segura Carbonera, se encuentran en el lugar brindando seguridad y coordinando la vialidad.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente vehicular entre camioneta y transporte de carga en carretera Victoria-Matamoros a la altura del Ejido la Unión de #Cruillas.



📍Ubicación:https://t.co/mlPyAVWIgR



La vialidad se encuentra obstruida. Se recomienda precaución y… pic.twitter.com/FdlFYi7KaG — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 26, 2026

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Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas.

Conductor de Tráiler es Atendido luego de Desmayo

Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a un operador de tractocamión que se desvaneció luego de descender de su unidad, en hechos ocurridos sobre la Carretera Federal 80, a la altura del libramiento Villa Manuel–González.

El conductor comenzó a sentirse mal mientras circulaba, por lo que decidió detener su marcha para comprar agua en una tienda de conveniencia, sin embargo, al bajar del vehículo, se desvaneció.

Una mujer que lo acompañaba solicitó auxilio a los elementos estatales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.

El operador fue atendido en el lugar por personal de Protección Civil Municipal, quienes tras una valoración médica descartaron la necesidad de traslado a un centro hospitalario.

El incidente no pasó a mayores y el conductor se mantuvo estable tras recibir atención.

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