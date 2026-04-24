Ofrecen Recompensa de 300 Mil Pesos por Expolicía Fugado en Ciudad Victoria

La búsqueda de un exelemento de la Policía Estatal que se fugó el pasado 3 de abril de 2026 del Centro Integral de Justicia en Ciudad Victoria continúa activa, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Como parte de las acciones para dar con su paradero, la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas anunció una recompensa de hasta 300 mil pesos para quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que permita la localización y detención de José Arturo.

Bajo investigación Dos Policías por Fuga de Ex Elemento GOPE en Ciudad Victoria

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Fiscalía Ofrece Recompensa de por Exgope en Tamaulipas

La Fiscalía precisó que toda denuncia será manejada de manera confidencial, por lo que las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al teléfono 841 841 0595 o enviar información al correo electrónico recompensasfgje@fgjtam.gob.mx.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para contribuir en la localización de este individuo, a fin de que enfrente a la justicia.

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