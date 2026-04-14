Vinculan a Proceso a Policías por Fuga de Exelemento GOPE en Ciudad Victoria, Tamaulipas

El Fiscal de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que existen avances en la situación legal de los oficiales detenidos por el caso del exelemento de la Policía Estatal que escapó del Centro Integral de Justicia en Ciudad Victoria.

Detalló que los policías procesales implicados ya fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos. Asimismo, señaló que se realizan gestiones internas para emitir un boletín de recompensa que permita la localización del elemento evadido.

Bajo investigación Dos Policías por Fuga de Ex Elemento GOPE en Ciudad Victoria

Nota Relacionada: Asesinan a Nutriólogo al Interior de su Consultorio en la Colonia Petrolera de Reynosa

“Los elementos de la policía procesal que fueron detenidos en su momento con motivo de estos hechos han sido ya vinculados a proceso; ya se está también haciendo la gestión interna para la emisión de un boletín de recompensa para la localización del elemento evadido y se sigue avanzando en la investigación de terceras personas que participaron", Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal de Justicia en Tamaulipas.

El fiscal agregó que las investigaciones continúan y se busca identificar a otras personas que habrían colaborado en la fuga, facilitando la evasión del exagente.

¿Qué Pasó Durante la Fuga del Exelemento GOPE en Ciudad Victoria?

Un ex elemento de la Policía Estatal se fugó la noche del viernes 3 de abril de 2026 del Centro de Justicia Penal, lo que provocó la movilización de autoridades y el despliegue de un operativo de búsqueda. El sujeto fue identificado como José Arturo “A”, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Tras confirmarse la evasión, corporaciones de seguridad iniciaron acciones para dar con su paradero, manteniendo vigilancia en distintos puntos estratégicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su localización, por lo que el operativo continúa activo.

Historias Recomendadas: