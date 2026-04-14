Reportan Presencia de Hidrocarburo en Playas de Tamaulipas; Suman 34 Toneladas Recolectadas

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Becker Hernández, indicó que sigue llegando hidrocarburo a playas de Tamaulipas, aunque aseguró que es poco. Dijo que en total se han levantado 34 toneladas de ese material en las 3 áreas navales de la Secretaría de Marina en el estado, las cuales se encuentran tanto en las zonas norte, centro y sur del estado.

“Ya estuvieron las góndolas acudiendo para retirar el material, y bueno, el trabajo y el resultado se ha estado viendo, un trabajo de coordinación entre la federación, el estado y los municipios, que bueno, ya vimos el resultado de cómo se llevó a cabo la Semana Santa, todos los turistas que tuvimos”, Karl Becker Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas.

Hallan Fragmentos de Hidrocarburo Cerca de Faro en Playa Bagdad de Matamoros

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Colecta de Cabello para Limpiar el Golfo de México de Hidrocarburo

En medio del impacto ambiental por la presencia de hidrocarburo en costas del golfo de México, en la capital tamaulipeca se han sumado a una iniciativa nacional para recolectar cabello humano y de mascotas que será utilizado en labores de limpieza del mar.

Detalló que el cabello puede convertirse en una herramienta clave para atender este tipo de emergencias ambientales. Ante la falta de centros de acopio en el estado, decidió habilitar un punto de recolección en Ciudad Victoria, desde donde el material será enviado a las zonas más afectadas, particularmente en Veracruz.

Colecta Nacional de Cabello para Limpiar de Hidrocarburo Playas Golfo de México

La convocatoria está dirigida a estéticas, barberías y ciudadanía en general, quienes pueden donar cabello limpio y seco, sin importar si está teñido o decolorado, además de víveres y equipo de protección.

La iniciativa permanecerá activa por tiempo indefinido, ya que las labores de limpieza continúan y requieren apoyo constante. Así, desde acciones simples como donar cabello, la ciudadanía busca aportar a la recuperación de ecosistemas afectados.

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