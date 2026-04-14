Asesinan a Nutriólogo al Interior de su Consultorio en la Colonia Petrolera de Reynosa

La Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas ha iniciado las investigaciones por el homicidio de un hombre de 44 años de edad, de profesión nutriólogo, quien presuntamente fue privado de la vida con arma de fuego al interior de su consultorio en el municipio de Reynosa.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes 13 de abril de 2026 en la colonia Petrolera, en el municipio de Reynosa, hasta donde se movilizaron elementos de seguridad y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo del profesionista, identificado como Jesús “G”.

Asesinan a Nutriólogo al Interior de su Consultorio en Reynosa. Foto: @noticias_tams

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Ataque Armado Ocurrió al Interior del Consultorio en Colonia Petrolera

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió dentro del establecimiento donde la víctima brindaba consulta, lo que generó una rápida movilización de corporaciones policiacas en la zona. El área fue acordonada mientras peritos llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el o los responsables.

Autoridades Realizan la Destrucción de Armas y Municiones en Reynosa, Tamaulipas

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