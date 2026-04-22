Accidente en Carretera de Tamaulipas Deja Saldo de Dos Lesionados

Elementos de la Guardia Estatal atendieron la tarde de este miércoles 22 de abril de 2026 un accidente vehicular registrado sobre la Carretera Federal 85, a la altura del kilómetro 156, en el municipio de Llera, donde dos personas resultaron lesionadas.

El reporte fue emitido por el C5 tras recibir una alerta sobre el percance en las cercanías del ejido El Refugio. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron un automóvil Ford Fiesta y a personal de Protección Civil de Llera, junto con dos paramédicos, quienes ya brindaban atención a los heridos.

Choque en Carretera Federal 85 en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Noticia Relacionada: Repartidor Muere Arrollado en Avenida de la industria en Altamira; Pareja Queda Lesionada

Posteriormente, las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital del IMSS en Ciudad Mante para recibir valoración médica.

Menor Choca Contra Restaurante en Bulevar Costero de Ciudad Madero

Historias Recomendadas: