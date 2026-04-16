Muere Adulto Mayor Luego de Choque e Impacto Contra Puesto de Tacos en Matamoros

Un aparatoso accidente se registró este jueves 16 de abril de 2026 en la calle Sexta y Juventino Rosas en el municipio de Heroica Matamoros, dejando como saldo una persona de la tercera edad sin vida.

De acuerdo al reporte, los presuntos responsables transitaban a bordo de un automóvil color blanco, quienes impactaron una camioneta color rojo donde viajaba el adulto mayor. Debido al impacto, la camioneta terminó chocando un puesto de tacos; afortunadamente, no se encontraban clientes a la hora del accidente.

Nota Relacionada: Registran Tres Accidentes de Autos Contra Negocios en Reynosa

Responsables del Accidente en Matamoros se Habrían Dado a la Fuga

Tras el impacto, testigos señalan que dos jóvenes descendieron del vehículo blanco y se dieron a la fuga.

Al lugar arribaron unidades de emergencia, quienes dictaminaron sin vida al adulto mayor y dieron parte a las autoridades; elementos de tránsito arribaron al sitio para llevar a cabo el cierre de la vialidad y fue la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quien realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Camión de Carga se Vuelca en Libramiento de Matamoros; Conductor Resulta Lesionado

Historias Recomendadas: