Microbús Pierde el Control y Choca Contra Poste en Bulevar de Tampico

Un microbús de transporte público de la ruta Serapio Venegas por Boulevard se impactó contra un poste de alumbrado público y dos palmeras la mañana de este martes 10 de febrero de 2026.

El percance ocurrió sobre el bulevar Adolfo López Mateos en el cruce con la calle Azael Pérez y Pérez, en la colonia Obrera del municipio de Tampico. El accidente dejó cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en estructuras pertenecientes al municipio.

Nota Relacionada: Carnaval Tamaulipas 2026: Fechas, Cartelera de Conciertos Gratis en Tampico, Madero y Altamira

Microbús de la Ruta Serapio Venegas Pierde el Control

De acuerdo a la información, el autobús aparentemente perdió el control de la unidad y terminó impactado; la unidad circulaba sin pasajeros al momento del accidente, siendo únicamente el conductor quien viajaba a bordo. Afortunadamente, el conductor resultó con heridas menores.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito para realizar los trabajos de peritaje, lo que provocó la afectación a la circulación vehicular. Durante la maniobra se habilitó un carril permitiendo el acceso a la Expo Tampico, lo que generó tránsito lento en la zona.

Microbús de la Ruta Serapio Venegas Sufre Accidente. Foto: N+

Historias recomendadas: