Muere Conductor Luego de Choque con Transporte de Carga en la Carretera Reynosa-San Fernando

Un accidente se registró hoy jueves 16 de abril de 2026 en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del punto conocido como La Bellota, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, dejando como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el percance involucró a un transporte de carga y una camioneta, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente entre transporte de carga y camioneta en carretera Reynosa-San Fernando a la altura de la Bellota en #Reynosa.



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Se recomienda precaución al transitar por la zona y atender las indicaciones de… pic.twitter.com/7li4jMzBzP — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 16, 2026

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De manera preliminar, se reportaba la posible pérdida de vidas; sin embargo, en actualización de última hora se confirmó que el conductor de la camioneta falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto.

Autoridades Piden Extremar Precauciones Luego de Accidente en Tamaulipas

Las autoridades mantienen presencia en el área mientras se realizan las labores correspondientes, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones viales.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del accidente ni la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información conforme avancen las investigaciones.

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