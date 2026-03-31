Menor de 10 Años Muere Luego de Choque Contra Microbús en Reynosa; Hay Dos Lesionados

Un menor de diez años de edad perdió la vida la noche de este lunes 30 de marzo de 2026 en la ciudad de Reynosa, luego de que el vehículo donde viajaba con su hermano de 12 y su madre, quienes resultaron lesionados, fuera impactado por una unidad del transporte público de la Ruta La Joya.

Los hechos se registraron sobre el bulevar José María Morelos con calle Toluca, en la Colonia Rodríguez, donde, de acuerdo a la versión de los presentes, la madre de familia retornó para integrarse al carril de baja, mientras que el conductor de la pesada unidad poco pudo hacer para evitar golpear por un costado el automóvil particular, quedando el menor prensado.

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Madre y Hermano Fueron Trasladados de Emergencia Luego de Choque Contra Microbús

Mientras que el cuerpo del pequeño fue rescatado ya sin vida del vehículo, sus familiares fueron trasladados por las unidades de emergencia, mientras que varios pasajeros del microbús también fueron valorados por paramédicos por golpes menores.

Durante el transcurso de la madrugada de este martes se ha rumorado sobre el deceso del hermano mayor; sin embargo, este dato fue descartado por familiares a través de redes sociales.

Menor Muere Luego de Choque Contra Microbús en Reynosa. Foto: Edgar Quintanilla

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