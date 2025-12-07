Inicio Tamaulipas Muere Conductor tras Volcarse e Impactarse Contra un Árbol en Reynosa

Una persona perdió la vida este domingo tras volcarse e impactarse contra un árbol en Reynosa.

Muere Conductor tras Volcarse e Impactarse Contra un Árbol en Reynosa. Foto: N+

Un fatal accidente se registró la mañana de este domingo en la ciudad de Reynosa, donde una persona perdió la vida luego de volcarse e impactarse contra un árbol.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar J. María Morelos, a la altura de la colonia Roma, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de la volcadura. Autoridades ya trabajan en el sitio para esclarecer las causas del percance.

Más información en proceso…

