Muere Conductor tras Volcarse e Impactarse Contra un Árbol en Reynosa

Un fatal accidente se registró la mañana de este domingo en la ciudad de Reynosa, donde una persona perdió la vida luego de volcarse e impactarse contra un árbol.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de accidente vehicular en calle Burocrática por Porfirio Díaz en la colonia Roma de #Reynosa.



Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/NFq1xhhg24 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 7, 2025

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar J. María Morelos, a la altura de la colonia Roma, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de la volcadura. Autoridades ya trabajan en el sitio para esclarecer las causas del percance.

Más información en proceso…

