Activan Alerta Amber por Sofía Paola de 2 Años Vista por Última Vez en Altamira, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas activó una Alerta Amber para localizar a la menor Sofía Paola Hernández Hernández, de 2 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 21 de enero de 2026 en el municipio de Altamira.

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, la menor es de nacionalidad mexicana, tiene cabello lacio color negro, ojos café oscuro, mide aproximadamente 95 centímetros y pesa 13 kilogramos. Como seña particular, presenta una cicatriz inclinada de aproximadamente 2 centímetros en medio de la frente.

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Sin Datos del Paradero de Sofía Paola Hernández Hernández

La FGJ de Tamaulipas señaló que, hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero y se considera que la integridad de la niña podría estar en riesgo al ser posible víctima de la comisión de un delito.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla a través del número telefónico 55 5346 2516.

pic.twitter.com/TjSuXp9pd4 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) May 14, 2026

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