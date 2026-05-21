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Lluvias Provocan Deslave en Carretera de Miquihuana; Activan Plan Tamaulipas

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Elementos de la Guardia Estatal activaron el Plan Tamaulipas tras un deslave registrado en la Carretera Interestatal 120, en el tramo Miquihuana-Palmillas.

Lluvias Provocan Deslave en Carretera de Miquihuana; Activan Plan Tamaulipas

Lluvias Provocan Deslave en Carretera de Miquihuana; Activan Plan Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Ante un deslave de tierra sobre la Carretera Interestatal 120, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal Miquihuana activó el Plan Tamaulipas para liberar la vialidad en ambos sentidos.

El deslave se suscitó en el tramo carretero Miquihuana-Palmillas sobre el kilómetro seis tras las lluvias registradas en las últimas horas.

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Para retirar el material rocoso de la cinta asfáltica, el personal de la Guardia Estatal utilizó herramientas como palas y carretillas, con lo cual, se previenen también accidentes viales.

Ejército Mexicano auxilia a ciudadanos tras fuertes lluvias en Matamoros

Elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al Octavo Regimiento de Caballería implementaron el Plan DN-III-E en el municipio de Matamoros debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada, las cuales provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de las acciones preventivas y de auxilio, el personal militar realizó recorridos por diversas colonias y avenidas para brindar apoyo a la ciudadanía, principalmente a automovilistas que quedaron varados en zonas con encharcamientos. Además, mantuvieron coordinación y contacto con la población que requería asistencia ante las condiciones climatológicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar cruzar calles con acumulación de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales, mientras continúan las labores de vigilancia y apoyo en las áreas afectadas por las lluvias.

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