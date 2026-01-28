Incendio en Vivienda de Matamoros Deja a Un Adulto Mayor Sin Vida; no Logró Salir

Durante horas de la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026, se registró un incendio en una vivienda del fraccionamiento Palmares de las Brisas, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, que dejó como saldo una persona sin vida.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Nogal, donde un adulto mayor identificado como Benjamín, quien vivía solo, quedó atrapado al interior del inmueble durante el siniestro.

Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros Atendió el Incendio

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego; sin embargo, al ingresar a la vivienda, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.

