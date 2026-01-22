Aeronave Realiza Aterrizaje de Emergencia en Aeropuerto Lucio Blanco de Reynosa

Durante la tarde del miércoles 21 de enero de 2026, una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Lucio Blanco de Reynosa debido presuntamente a un problema con el tren de aterrizaje.

Personal de Protección Civil, Bomberos y otras corporaciones atendieron la emergencia. Afortunadamente, no hubo lesionados, solo daños materiales. La situación se mantuvo bajo control.

De momento, no se conoce quiénes eran los pasajeros de la aeronave y hacia dónde se dirigía.

Un Avión Aterrizó de Emergencia en Tampico

Un avión comercial tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tampico "Francisco Javier Mina", luego de que se detectara una falla técnica que provocó la salida de humo desde la cabina de pilotos.

La aeronave cubría la ruta Ciudad de México–Reynosa y transportaba a bordo a aproximadamente 90 pasajeros. El aterrizaje de emergencia no reportó personas lesionadas. Sin embargo, algunos pasajeros presentaron crisis nerviosa y fueron atendidos por personal médico en el lugar.

