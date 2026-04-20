Alerta en Tamaulipas por Incremento de Casos Activos de Gusano Barrenador

El número de casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas registró un incremento acelerado en los últimos días, al pasar de 52 casos reportados el lunes a 78 activos actualmente.

Uno de los cambios más relevantes es que el municipio de San Carlos registró su primer caso activo, al igual que Palmillas; el municipio de Villagrán también registra sus primeros 2 casos, y Bustamante sus primeros casos con 4 actualmente, mientras que Antiguo Morelos, que durante esta semana permanecía sin reportes, presentó de manera repentina siete casos, colocándose en la cuarta posición estatal.

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Gusano Barrenador en Tamaulipas

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, había informado el lunes que el estado registraba 52 casos activos, concentrados principalmente en el sur, y ha reiterado que parte del problema se relaciona con la situación en el estado vecino de San Luis Potosí.

El incremento de casos en pocos días mantiene en alerta al sector ganadero, mientras autoridades estatales continúan con acciones de control y liberación de mosca estéril para contener la propagación del gusano barrenador.

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