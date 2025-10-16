Reportan la Presencia de Medusas en la Playa Bagdad; ¿Qué Hacer si me Pica un 'Aguamala'?

En los últimos días, se ha reportado la presencia de medusas, conocidas popularmente como “aguas malas”, en la orilla de Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros. Estos organismos marinos pueden causar lesiones dolorosas al contacto con la piel, por lo que se considera un riesgo para quienes ingresan al mar.

Si usted acude en estos días a la playa Bagdad, la recomendación es evitar nadar en zonas donde se observen estos ejemplares y mantenerse atenta a las condiciones del agua. En caso de sufrir una picadura, no se debe frotar la piel; lo adecuado es enjuagar con agua y acudir al médico Este fenómeno es recurrente en ciertas temporadas, por lo que se invita a actuar con precaución y cuidar especialmente a menores.

Presencia de Medusas en Playa Bagdad de Matamoros. Foto: N+

¿Qué hacer si te pica una Medusa?

Sal del agua de inmediato: Aléjate del área donde ocurrió la picadura para evitar más contacto con tentáculos.

Aléjate del área donde ocurrió la picadura para evitar más contacto con tentáculos. Enjuaga la zona con agua salada: Usa agua de mar, nunca agua dulce , ya que esta puede activar las células urticantes que aún queden en la piel.

Usa agua de mar, , ya que esta puede activar las células urticantes que aún queden en la piel. Retira los restos de tentáculos con pinzas o una tarjeta: Hazlo con cuidado, sin usar las manos directamente , para evitar más picaduras.

Hazlo con cuidado, , para evitar más picaduras. Aplica vinagre o una solución con ácido acético (si está disponible): Esto ayuda a neutralizar el veneno de muchas especies de medusa.

Esto ayuda a neutralizar el veneno de muchas especies de medusa. Usa compresas frías o hielo envuelto en una toalla: Disminuye el dolor y la inflamación. No apliques hielo directamente sobre la piel.

Disminuye el dolor y la inflamación. No apliques hielo directamente sobre la piel. Busca atención médica: Acude a un centro de salud si presentas dolor intenso, dificultad para respirar, náuseas o inflamación generalizada.

Cruz Roja Emite Recomendaciones por Quemadura de Fauna Marina

