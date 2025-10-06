Alertan por Fuertes Lluvias en Tamaulipas; Riesgo de Inundaciones Repentinas
Aumenta la actividad de lluvias en Tamaulipas en las próximas horas. Se prevén eventos fuertes y riesgo de inundaciones en la zona Centro, Cañera y Sur del estado.
A partir del martes, la actividad de lluvias se incrementará en gran parte del estado de Tamaulipas, con eventos localmente fuertes que podrían provocar inundaciones repentinas, así lo informó la coordinación de Protección Civil en Tamaulipas a través de sus medios de difusión oficiales.
Las zonas que podrían presentar mayor riesgo son los municipios de las regiones Centro, Cañera y Sur del estado.
Lluvias en Tamaulipas por Ingreso de Frente Frío a la Región
Este incremento en las precipitaciones está asociado a la inestabilidad en el Golfo de México y a la aproximación de un frente frío, condiciones que podrían intensificar las lluvias y provocar efectos adversos.
