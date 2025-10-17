Se Abre Mega Socavón en Carretera de Tamaulipas; Piden Evitar Transitar por el Lugar

Autoridades municipales emitieron una alerta a automovilistas y transportistas que circulan por la carretera Soto la Marina – Aldama, debido a la presencia de un socavón de grandes dimensiones que afecta ambos carriles a la altura del kilómetro 110.

Aunque el tramo aún no ha sido cerrado oficialmente, el desperfecto representa un riesgo considerable para quienes transitan por la zona. Se recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar circular por el área afectada hasta que personal especializado realice la evaluación de daños y determine las acciones de reparación necesarias.

Se Abre Socavón en Tramo Soto la Marina-Aldama en Tamaulipas. Foto: Gobierno de Soto la Marina

Autoridades de Soto la Marina Piden Extremar Precauciones por Presencia de Socavón

Las autoridades municipales informaron que ya se notificó a las instancias estatales y federales correspondientes, con el fin de solicitar atención inmediata y garantizar la seguridad vial de todas las personas que utilizan esta importante vía de comunicación.

