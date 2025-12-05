Alumnos Denuncian Entrega de Certificados Falsos en Preparatoria de Madero; Hay 23 Afectados

Entregan aparentes certificados falsos en escuela preparatoria de Ciudad Madero; esto ha causado que los jóvenes egresados del plantel no puedan seguir con la universidad; se encuentran involucrados aproximadamente 23 alumnos sin obtener alguna respuesta.

A esto, pues yo vengo ahora sí que a la prepa a decir, pues me den una explicación del porqué me dieron un certificado así; el director las primeras veces se negaba, no me daba razón, no me daba respuesta, no me decía nada, verdad. Gonzalo Cruz, afectado.

Gonzalo Cruz Afectado por Entrega de Certificados Falsos en Madero. Foto: N+

Certificados No Han Sido Validados por Universidades

Gonzalo ha gastado aproximadamente 17 mil pesos en trámites que hasta el momento no han sido válidos para otras universidades; en su caso, comenzaba la carrera en Ingeniería Industrial en otra universidad, por lo que tuvo que darse de baja ante la falta del documento. Hace más de un mes, el exestudiante interpuso una denuncia donde el director no se ha presentado.

La puse aproximadamente hace ya como 5-4 semanas, un mes; hubo tres o cuatro citas en mediación para llegar a un acuerdo, pero el señor no se quiso presentar, ¿verdad? "A lo cual a la tercera cuarta cita se presenta su licenciado a decir que a el no le interesaba que el no quería llegar a un arreglo y que yo le hiciera como quiera Nombre: Gonzalo Cruz, afectado.

