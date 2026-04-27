Colectivo de Búsqueda Realiza Hallazgo de Restos Óseos en Miguel Alemán, Tamaulipas

Los hallazgos de restos óseos humanos continúan siendo el pan de cada día en la frontera norte de Tamaulipas; en esta ocasión se trata de una localización realizada por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en un rancho abandonado ubicado a espaldas de la Colonia Nuevo Santander, en el Municipio de Miguel Alemán.

Dos cráneos y un fémur que se encontraban algunos centímetros bajo tierra fueron localizados por integrantes de esta asociación, quienes informaron que durante su búsqueda número 49, contaron con el apoyo de la Guardia Nacional y Estatal, siendo este el punto positivo número 19 en lo que va de este 2026.

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Colectivo de Búsqueda Realiza Boteo en Matamoros

Integrantes del colectivo desaparecidos en Tamaulipas "De Pie Hasta Encontrarlos" se han visto realizando un boteo sobre la avenida Lauro Villar en Matamoros, con el fin de recaudar fondos para comprar un vehículo y continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Son alrededor de 40 personas, en su mayoría mujeres y un hombre, quienes diariamente salen a distintos puntos de la ciudad para pegar las fichas de búsqueda y visibilizar los casos.

Por otra parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del área especializada en personas desaparecidas, realizó la pega de fichas de búsqueda sobre la avenida Del Niño. En esta actividad estuvieron acompañados por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, quienes brindaron apoyo durante el recorrido.

Los colectivos reiteraron el llamado a la sociedad para que, en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de alguna persona, se comunique a los números oficiales o directamente con las familias.

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