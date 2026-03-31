Aseguran Siete Artefactos Explosivos y Municiones al Interior de Camioneta en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas detalló que personal de la Guardia Estatal de la Frontera Grande, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró y destruyó siete artefactos explosivos improvisados, localizados en un vehículo abandonado en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la brecha La Venada, detectaron una camioneta tipo Tacoma en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a inspeccionarla. Durante la revisión, los elementos localizaron cuatro artefactos explosivos en la parte trasera del vehículo, así como 12 cargadores metálicos calibre 5.56x45 milímetros con 51 cartuchos útiles.

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Localizan Artefactos Explosivos en Camioneta Abandonada en Brecha La Venada

Al continuar con la inspección, encontraron tres explosivos más ocultos en un compartimiento del asiento trasero. Tras asegurar la unidad y acordonar el área, se avisó al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que solicitó la intervención de personal especializado en materiales de guerra de la Sedena, quienes tomaron control del sitio para realizar la destrucción de los artefactos.

Durante el operativo también se detectó la presencia de un dron, el cual fue neutralizado por personal militar mediante el uso de equipo antidrones.

Aseguran Explosivos en Brecha La Venada en Díaz Ordaz, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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