Guardia Nacional y Ejército Decomisan 129 Mil Litros de Hidrocarburo en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas compartió un comunicado de prensa donde informa que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un total de 129 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Jaumave, durante un operativo de revisión vehicular.

De acuerdo con autoridades de la IV Región Militar y la 48.ª Zona Militar, la acción se llevó a cabo en el Puesto Militar de Seguridad “Jaumave”, donde personal desplegado realizó inspecciones aleatorias.

FGR Decomisa Hidrocarburo en Tractocamiones y un Inmueble en Reynosa, Tamaulipas

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Detienen a Dos Hombres por Transportar Hidrocarburo en Tamaulipas

Durante el operativo, fueron detenidas dos personas que transportaban el combustible en dos tractocamiones con cuatro autotanques; sin embargo, no pudieron acreditar la posesión legal del hidrocarburo.

Tanto los detenidos como las unidades aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para determinar su situación jurídica.

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Las Comandancias de la IV Región Militar y 48/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, desplegados… pic.twitter.com/hYQjMQltCv — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 31, 2026

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