Aseguran Tomas Clandestinas en Ductos de Petróleo en Altamira, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de Pemex y efectivos de la Secretaría de Marina, localizaron dos tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos sobre la carretera federal 80 Tampico-Mante, en la zona rural de Altamira. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 62, cerca del ejido Santa Gertrudis y antes de llegar a Estación Manuel, donde se desplegó un operativo de seguridad para resguardar el área mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo fue realizado durante labores coordinadas entre corporaciones estatales y federales, luego de detectar posibles irregularidades en la infraestructura de los ductos de Petróleos Mexicanos. Tras arribar al punto señalado, los agentes estatales establecieron contacto con personal de Seguridad Física de Pemex para verificar la situación.

Localizan dos conexiones ilegales en ductos de PEMEX en Tamaulipas.

Personal de Pemex confirmó en el lugar la existencia de dos conexiones ilegales instaladas sobre ductos de la empresa productiva del Estado. Ante el riesgo que representa este tipo de instalaciones clandestinas, las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar incidentes mayores en la zona mientras continuaban las labores técnicas.

La intervención de las corporaciones se enfocó inicialmente en establecer seguridad perimetral alrededor de las tomas clandestinas. El objetivo fue permitir el ingreso seguro del personal especializado encargado de neutralizar las conexiones ilegales y reducir cualquier riesgo relacionado con fugas o posibles accidentes derivados de la manipulación de los ductos.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Marina asumieron las labores de vigilancia y resguardo en el área. La presencia de los efectivos federales se mantuvo para garantizar la continuidad de las operaciones y brindar seguridad durante los trabajos realizados por los técnicos especializados.

No reportaron detenidos tras el operativo de seguridad en la zona.

Las autoridades no reportaron personas detenidas en relación con este hallazgo. Tampoco se informó sobre afectaciones adicionales derivadas de las tomas clandestinas localizadas en el tramo carretero donde se desarrolló el operativo conjunto entre corporaciones de seguridad y personal de Pemex.

Las maniobras concluyeron con la intervención de los equipos especializados encargados de atender las conexiones ilegales detectadas en los ductos. Mientras tanto, las autoridades mantuvieron vigilancia en el área como parte de las acciones preventivas para resguardar la zona y evitar nuevos incidentes relacionados con este tipo de actividades ilícitas.

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