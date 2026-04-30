Asesinan a Hombre Bulevar Hidalgo de Reynosa; Agresores Huyen en Camioneta Negra

Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves 30 de abril de 2026 sobre el bulevar Hidalgo, en la ciudad de Reynosa, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta color negro.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue interceptada por los agresores, quienes abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Nota Relacionada: Pasajero Intenta Abrir Puerta de Avión Durante Vuelo Cancún-Reynosa; Guardia Nacional lo Detiene

Hechos de Inseguridad en Reynosa Al lugar ya arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, y autoridades mantienen un operativo en el sector para dar con los responsables. Este hecho se suma al contexto reciente de violencia en Reynosa, donde en días recientes se han registrado diversos incidentes de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Asesinan a Sujeto en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

Información en Desarrollo.

Historias Recomendadas: