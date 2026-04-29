Pasajero Intenta Abrir Puerta de Avión Durante Vuelo Cancún-Reynosa; Guardia Nacional lo Detiene

Momentos de tensión se vivieron durante un vuelo comercial con ruta Cancún–Reynosa, luego de que un pasajero, presuntamente originario de Reynosa, intentara abrir una de las puertas de la aeronave al argumentar que sentía calor.

La situación fue controlada por la tripulación y otros pasajeros, evitando que el incidente pasara a mayores. A su llegada al aeropuerto de Reynosa, el individuo fue asegurado de inmediato por elementos de la Guardia Nacional para realizar las investigaciones correspondientes.

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¿Qué Hacer y Qué Evitar Durante un Vuelo para tu Seguridad?

Especialistas recomiendan mantener la calma en todo momento y seguir las indicaciones de la tripulación, ya que cualquier intento de manipular puertas o equipos de seguridad puede poner en riesgo a todos.

Durante el vuelo, es importante permanecer en el asiento cuando así se indique, evitar el consumo excesivo de alcohol y reportar cualquier malestar físico o situación inusual al personal de cabina, quienes están capacitados para atender emergencias.

Además, se recuerda que las aeronaves están diseñadas con sistemas de seguridad que impiden la apertura de puertas en pleno vuelo, por lo que cualquier intento no solo es inútil, sino también considerado una falta grave que puede derivar en sanciones legales.

Guardia Estatal en Reynosa Asegura Cámaras de Seguridad Instaladas en Vía Pública

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