Así Hundieron el Exbuque Onjuku Frente a Costas de Matamoros, Tamaulipas

La ceremonia de hundimiento controlado del exbuque Onjuku se llevó a cabo este miércoles 13 de mayo de 2026 frente a las costas de Matamoros, como parte de un proyecto para la creación de un sistema artificial arrecifal destinado a fortalecer el ecosistema marino y contribuir al desarrollo de la economía local.

El evento inició durante las primeras horas de la mañana y tuvo como punto de encuentro la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia del Mezquital, desde donde medios de comunicación se trasladaron vía marítima hacia la zona del hundimiento en altamar.

Hunden Exbuque 'Onjuku' en Puerto de Matamoros para Crear Sistema Artificial de Arrecife

Durante la ceremonia estuvo presente el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, acompañado del embajador de Japón en México, Onesi Koso; autoridades de la Secretaría de Marina y funcionarios estatales, quienes presenciaron las maniobras del hundimiento controlado de la embarcación.

Buscan Crear un Sistema Artificial de Arrecife en el Golfo de México

De acuerdo con las autoridades, el proyecto busca convertir al exbuque en un arrecife artificial que favorezca la reproducción de especies marinas, impulse la biodiversidad y genere nuevas oportunidades para actividades económicas relacionadas con la pesca y el turismo.

Las maniobras fueron supervisadas por personal especializado de la Marina, quienes coordinaron el traslado y posicionamiento de la embarcación antes de su hundimiento programado.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos en la región tamaulipeca.

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