Muere a Balazos un Sujeto en Colonia San Francisco de Matamoros

Este lunes 2 de febrero de 2026, un hombre identificado como Fernando “C” perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en la calle Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Hombre Muere por Impactos de Bala en Matamoros; Esto Sabemos

El ahora occiso quedó al interior de su camioneta, por lo que arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar las investigaciones correspondientes; al lugar también llegó personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina.

Hallan Sujeto sin Vida en Colonia San Francisco de Matamoros. Foto: N+

Sin Ubicar a Presuntos Responsables de Homicidio en Matamoros

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el incidente se registró en horas de la mañana, por lo que elementos de la Guardia Estatal mantuvieron recorridos y vigilancia en la zona.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Veinte por Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco de #Matamoros.



Se recomienda precaución. Elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona pic.twitter.com/jVAfxsFggX — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 2, 2026

