Muere a Balazos un Sujeto en Colonia San Francisco de Matamoros
N+
Autoridades atendieron el reporte de una persona sin vida por proyectil de arma de fuego en Matamoros.
COMPARTE:
Este lunes 2 de febrero de 2026, un hombre identificado como Fernando “C” perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en la calle Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco del municipio de Matamoros, Tamaulipas.
El ahora occiso quedó al interior de su camioneta, por lo que arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar las investigaciones correspondientes; al lugar también llegó personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina.
Nota Relacionada: Autoridades Esperan Temporada de Incendios Forestales 'Crítica' en Tamaulipas
Sin Ubicar a Presuntos Responsables de Homicidio en Matamoros
De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el incidente se registró en horas de la mañana, por lo que elementos de la Guardia Estatal mantuvieron recorridos y vigilancia en la zona.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 2, 2026
Autoridades atienden reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Veinte por Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco de #Matamoros.
Se recomienda precaución. Elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona pic.twitter.com/jVAfxsFggX
Historias recomendadas: