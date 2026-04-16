Buscan a Ángel Emmanuel, Menor de 14 Años Arrastrado por el Río Bravo en Nuevo Laredo

Un menor de nombre Ángel Emmanuel de 14 años se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente del río Bravo en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde-noche del miércoles en la zona conocida como “El Patinadero”, donde varios adolescentes acudieron a convivir en las márgenes del río.

Testigos señalaron que al menos dos o tres menores ingresaron al agua; sin embargo, uno de ellos intentó cruzar hacia el lado estadounidense, pero fue arrastrado por la corriente, la cual presentaba un incremento en su nivel. Sus acompañantes alertaron de inmediato a las autoridades tras perderlo de vista.

Ángel Emmanuel Desaparecido en el Río Bravo. Foto: N+

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Elementos de bomberos de Nuevo Laredo realizaron labores de búsqueda durante aproximadamente dos horas, tanto en lancha como en las orillas del río, con apoyo de familiares y amigos que indicaban el punto donde fue visto por última vez. No obstante, debido a la oscuridad y la baja visibilidad, las autoridades decidieron suspender las labores durante la noche.

Reanudan Operativo de Búsqueda Hoy Jueves en el Río Bravo

Se informó que la búsqueda será reanudada este jueves por la mañana, alrededor de las 9:30 o 10:00 horas.

El menor es residente de la colonia Villas de San Miguel, y hasta el momento no se ha confirmado su localización. Familiares han solicitado apoyo a través de redes sociales, mientras continúan las labores en la zona.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y evitar ingresar al río Bravo, especialmente ante las condiciones de corriente.

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